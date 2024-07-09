ФНС закрыла бизнес блогера Гусейна Гасанова

Компания по доставке еды «Банда Фудс» задолжала ФНС 128 млн рублей, бизнес не представлял налоговые декларации и не рассчитался с подрядчиками.

Инспекторы ФНС закрыли компанию ООО «Банда Фудс», которая принадлежит блогеру Гусейну Гасанову. Фирма не подала налоговую декларацию, а также у нее образовался долг перед бюджетом в размере 128 млн рублей.

Компания по доставке роллов начала работать весной 2023 года. По данным телеграм-канала Mash, бизнес оказался убыточным, а два поставщика отсудили у «Банда Фудс» почти 150 тыс. рублей.

Недавно мы писали, что налоговая заблокировала счета блогера из-за долга в 144,8 млн рублей. Кроме того, Гасанов должен был выплатить сервису «Доставка 24» 645 тыс. рублей, однако из-за заблокированных счетов добиться выплат от блогера не получилось.