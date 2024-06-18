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Налоговая заблокировала счета блогера Гусейна Гасанова

Налоговая заблокировала все счета Гусейна Гасанова. Как сообщает SHOT, они были заморожены с 13 июня, поскольку блогер задолжал ФНС космическую сумму — 144,8 миллиона рублей.
Налоговая заблокировала счета блогера Гусейна Гасанова

По информации телеграм-канала, счета Гасанова были заблокированы в четырёх банках за неуплату и налоговое правонарушение. При этом налоговая инспекция уже успела подать иск против блогера в суд, чтобы тот выплатил всю сумму накопившейся задолженности.

  • Ранее ФНС заблокировала счета компании Гусейна Гасанова "Банда фудс", занимающейся ресторанами и доставкой еды. Сумма задолженности предприятия составляла 153 миллиона рублей. Кроме того, Гасанов должен был выплатить сервису "Доставка 24" 645 тысяч рублей, однако из-за заблокированных счетов добиться выплат от блогера не получилось.

Алексей Иванов

Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Премиум и сколько денег она экономит

Платная часть Клерка содержит кучу полезного контента. Пытаюсь разобраться в составе подписки и сценариях ее использования. Это не рекламы пост, а что-то вроде экзамена на понимание продукта. Обычно такие статьи мало кто читает, но мне будет интересно вернуться к ней через год и посмотреть что изменилось.

Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Премиум и сколько денег она экономит
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Налоговая заблокировала счета блогера Гусейна Гасанова

Налоговая заблокировала все счета Гусейна Гасанова. Как сообщает SHOT, они были заморожены с 13 июня, поскольку блогер задолжал ФНС космическую сумму — 144,8 миллиона рублей.

Налоговая заблокировала счета блогера Гусейна Гасанова

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18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора

ВТБ с 17 июня приостановит выдачу IT-ипотеки из-за исчерпания выделенного лимита

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Власти считают проблемой использование иностранных слов, имеющих российские аналоги: документ

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Криптовалюта

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В 2021 году Эфириум (Ethereum) стал одной из самых популярных в мире криптовалют, и сохраняет эту позицию до сих пор, достигнув капитализации в 400 миллиардов долларов.

Риски инвестирования в эфириум ETH или стоит ли покупать эфир (Etherium)
Налоговые изменения 2025

💘 Налоговая реформа-2025: обзор всех изменений для бухгалтера

При УСН будет НДС, но можно от него освободиться или выбрать пониженную ставку. По НДФЛ будет новая пятиступенчатая прогрессивная шкала. Ставку налога на прибыль увеличат. Налоговый кешбэк и амнистия по дроблению. Читайте дайджест всех актуальных изменений.

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Инвестиции

Пополнил брокерский счет на 200 000 в июне. Что купил? Часть 1

Продолжаю ежемесячное инвестирование, в июне снова удалось пополнить брокерский счёт на 200 000 рублей, а значит можно провести традиционный анпакинг покупок на бирже. Распродажа в отделе акций, начавшаяся в мае, дополнительно подогревала интерес, так что удалось приобрести много интересного. Кроме того, в облигациях также много новых имён.

Пополнил брокерский счет на 200 000 в июне. Что купил? Часть 1
Налоговые изменения 2025

💥 Пять вебинаров по налоговой реформе-2025: готовимся к новым НДФЛ, НДС, налогу на прибыль и УСН уже сейчас

С 2025 года все изменится, и половина НК будет переписана. Поэтому важно уже сейчас понять, какими будут новые правила игры и как организовать свою работу. «Клерк» проводит серию вебинаров с ведущими экспертами: налоговыми консультантами, юристами, адвокатами, аутсорсерами. Не пропустите!

💥 Пять вебинаров по налоговой реформе-2025: готовимся к новым НДФЛ, НДС, налогу на прибыль и УСН уже сейчас
Обзоры для бухгалтера

У бухгалтеров стресс и выгорание, алкоголь подорожает с 1 июля, а блогеров хотят приравнять к СМИ. 🥂«Ночной бухгалтер» № 1703

Пятничные новости они такие. Сделали дайджест шок-новостей дня, разбавили их играми для глаз и разума, и любимая рубрика — «Что ест бухгалтер».

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Общество

🍷 Минимальные цены на продажу крепкого алкоголя в рознице вырастут уже с 1 июля

Водка с 1 июля 2024 года подорожает с 281 до 299 рублей, коньяк — с 517 до 556, а бренди — с 375 до 403 рублей за 0,5 л.

УСН

Как с 2025 года будут индексировать лимит дохода для перехода на УСН

Сейчас перейти на УСН с начала года можно, если доходы за 9 месяцев прошлого года не превысили 112,5 млн рублей с учетом коэффициента-дефлятора. С 2025 года лимит для перехода на УСН будет 337,5 млн рублей.

Вакансии

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Если безналичная оплата за юрлицо пришла от физлица, надо применять ККТ

Иногда происходят такие ситуации: счет выписан на юрлицо, а оплата по безналу поступает от директора компании или иного физического лица.

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Экономика России

Вечность пахнет нефтью…?

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