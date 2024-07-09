Маркетплейсы будут передавать в ФНС информацию о выплатах продавцам

Для точного расчета налогов в режиме АУСН налоговики будут собирать с маркетплейсов информацию о зачетах встречных требований селлеров и суммах агентских вознаграждений.

В рамках налогового режима АУСН маркетплейсы будут обмениваться данными с ФНС об операциях со своими продавцами для автоматического расчета налогов. Такая опция предусмотрена для представителей малого бизнеса.

Пока что подобный обмен с ФНС могут вести только уполномоченные банки. Об этом пишет РБК.

«В частности, поправки должны отменить ограничение по возможности применения автоУСН налогоплательщиками-принципалами, в том числе торгующими на маркетплейсах», — сказали в ФНС.

Маркетплейсы будут передавать налоговой сведения об операциях с селлерами в электронной форме не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем их совершения. Это будет информация о зачетах встречных требований и полученных суммах агентских вознаграждений.

Такие операции не видны банкам, поскольку они не относятся к платежам. Чтобы иметь точное представление о доходах и расходах малого бизнеса, ФНС нужны сведения от маркетплейсов.