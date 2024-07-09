🚤 За моторную лодку надо платить транспортный налог

Об этом напоминает Минфин в письме от 27.05.2024 № 03-05-06-04/48499.
ФНС получает информацию для начисления налога из ГИМС.
Если моторная лодка зарегистрирована в ГИМС, за нее тоже начислят налог.
Об этом напоминает Минфин в письме от 27.05.2024 № 03-05-06-04/48499.
ФНС получает информацию для начисления налога из ГИМС.
Если моторная лодка зарегистрирована в ГИМС, за нее тоже начислят налог.
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