🚤 За моторную лодку надо платить транспортный налог

Работа сверхурочно и в выходной

Привлечение к рабочим задачам сверхурочно или в выходной день — не право работодателя, а скорее, право сотрудника: он может согласиться на такую работу или нет. Разбираемся, как привлекать персонал к работе сверхурочно, в выходной и как EasyDocs помогает оформлять нужные документы.