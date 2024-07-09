Стоимость эвакуации авто ограничат

Сегодня в Госдуму внесут законопроект, вводящий ограничения при установлении регионами стоимости принудительной эвакуации и нахождения на штрафстоянке автомобилей нарушителей.

Об этом сообщил глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Это, конечно, полномочия регионов, но должна быть всегда разумность. Когда у нас регионы начинают злоупотреблять, это бьет по кошельку наших граждан. Эвакуация порой может превышать стоимость коммерческой эвакуации абсолютно непонятно почему. И доходит до таких размеров, что не дай бог пенсионеру попасть в неприятную ситуацию, когда его машину эвакуируют. Он там две трети пенсии должен будет отдать за эвакуацию, за нахождение автомобиля на штрафстоянке. Это, конечно, недопустимо», — считает Нилов.

Он напомнил, что принудительная эвакуация это не штраф и не наказание, а обеспечительная мера.

«За нарушение правил парковки и так предусмотрен административный штраф. В Москве и в Санкт-Петербурге он выше, чем в других регионах Российской Федерации. А это обеспечительная мера, которая не оплачивалась нашими гражданами еще несколько лет назад, а потом все это переложили на плечи автомобилистов», — заключил депутат.

По законопроекту, стоимость перемещения и хранения транспортного средства для совершивших административные нарушения не должна превышать 20% прожиточного минимума в соответствующем регионе на момент правонарушения.

«Ведь уже есть штраф, а водителю ещt и дополнительные (произвольно установленные, к слову) взносы в бюджет региона обеспечивать?» — возмущается Нилов у себя в Телеграм-канале.