₽ Заказать рекламу
Личные финансы

Стоимость эвакуации авто ограничат

Сегодня в Госдуму внесут законопроект, вводящий ограничения при установлении регионами стоимости принудительной эвакуации и нахождения на штрафстоянке автомобилей нарушителей.

Об этом сообщил глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Это, конечно, полномочия регионов, но должна быть всегда разумность. Когда у нас регионы начинают злоупотреблять, это бьет по кошельку наших граждан. Эвакуация порой может превышать стоимость коммерческой эвакуации абсолютно непонятно почему. И доходит до таких размеров, что не дай бог пенсионеру попасть в неприятную ситуацию, когда его машину эвакуируют. Он там две трети пенсии должен будет отдать за эвакуацию, за нахождение автомобиля на штрафстоянке. Это, конечно, недопустимо», — считает Нилов.

Он напомнил, что принудительная эвакуация это не штраф и не наказание, а обеспечительная мера.

«За нарушение правил парковки и так предусмотрен административный штраф. В Москве и в Санкт-Петербурге он выше, чем в других регионах Российской Федерации. А это обеспечительная мера, которая не оплачивалась нашими гражданами еще несколько лет назад, а потом все это переложили на плечи автомобилистов», — заключил депутат.

По законопроекту, стоимость перемещения и хранения транспортного средства для совершивших административные нарушения не должна превышать 20% прожиточного минимума в соответствующем регионе на момент правонарушения.

«Ведь уже есть штраф, а водителю ещt и дополнительные (произвольно установленные, к слову) взносы в бюджет региона обеспечивать?» — возмущается Нилов у себя в Телеграм-канале.

Начать дискуссию

Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: завод по производству пива EFES запустил экскурсии, работодателям выгодна конкуренция между сотрудниками, а ФСБ ограничит IP-телефонию

Подготовили обзор главных событий дня — 4 июля 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Инвестиционный вычет

Одобрен закон о налоговом вычете для венчурных инвесторов

Сегодня Госдума приняла в первом чтении депутатский законопроект о расширении перечня оснований применения инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций.

Пенсии

Пенсии военным пенсионерам повысят с 1 октября: на сколько

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, по которому с 1 октября 2024 года пенсии военным пенсионерам повысят на 5,1%.

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
Алжанбек
Обзор сервисов для бухгалтеров

50+ источников с исследованиями и статистикой для фактчекинга

Подборка сайтов, которая поможет собрать «мясо» для своей статьи и сделать её убедительной, а также проверить факты в чужих публикациях.

Личные финансы

Стоимость эвакуации авто ограничат

Сегодня в Госдуму внесут законопроект, вводящий ограничения при установлении регионами стоимости принудительной эвакуации и нахождения на штрафстоянке автомобилей нарушителей.

Консоль.Про
Трудовые проверки

Когда сотрудничество через платформу для самозанятых не помогло: разбираем два реальных случая переквалификации

Компания работала с исполнителями через платформу для сотрудничества с самозанятыми и попала под переквалификацию: на какие признаки трудовых правоотношений обратили внимание суды. Также расскажем, как безопасно сотрудничать с внештатниками и какой инструмент поможет минимизировать риски.

Когда сотрудничество через платформу для самозанятых не помогло: разбираем два реальных случая переквалификации

Онлайн-курсы

60
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Сальдо ЕНС

У ИП с ЕНС списали взносы 1% за 2023 год

Ранее ИП жаловались, что до последнего на их ЕНС налоговики не отражали начисленные взносы 1% в предстоящих платежах. Эта информация появилась практически накануне установленного срока уплаты.

Банки

ВТБ хочет купить долю в Почта банке

В 2026 году ВТБ планирует приобрести долю Почты России в их совместном банке.

Отчетность

Сбой при отправке отчетности в ФНС: последствия и рекомендации

Сдавать налоговую и бухгалтерскую отчетность в установленные сроки — одна из обязанностей каждого предпринимателя. Однако сроки могут быть не соблюдены не только по вине налогоплательщика, но и по причинам, не зависящим от него. В этом случае у бизнесмена есть шанс избежать штрафов за просрочку представления документов. О том, в каких случаях это возможно, расскажем в нашей статье.

Сбой при отправке отчетности в ФНС: последствия и рекомендации
Маркировка рекламы

Яндекс маркирует рекламу, созданную нейросетями

Изображения от нейросетей, которые используют в рекламе, начали маркировать.

Цифровой рубль

Цитата дня. Про цифровой рубль

С 1 сентября 2024 года Центробанк расширит проект по пилотированию цифрового рубля.

Цитата дня. Про цифровой рубль
Курсы валют

Глава комитета Госдумы по финрынку: важен стабильный курс рубля, а не колеблющийся

Депутат Анатолий Аксаков заявил, что действия ЦБ и правительства вполне обеспечивают стабильность курса рубля.

Разборы законов

1 342
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Клерк
НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

При экспорте в дальнее зарубежье для ставки НДС 0% во 2 квартале нужны электронные реестры новой формы

Согласно пункту 15 статьи 165 НК для подтверждения обоснованности применения ставки НДС 0% экспортеры представляют в ИФНС электронные реестры. Всего утвердили 13 форм.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Первая Экспертная Бухгалтерия
Ведение бизнеса

7 дел руководителя в июле: о чем нельзя забыть

В июле порядок подачи заявлений на отсрочку и рассрочку по налогам и взносам, иностранные продавцы и налоговые агенты начинают платить НДС при продаже товаров через зарубежные платформы, изменяется формат оплаты иностранцев в российских компаниях. Есть и другие изменения, которые стоит знать руководителю. 

7 дел руководителя в июле: о чем нельзя забыть
Бесплатно с Онлайн-кассы

Типичные ошибки по чекам и кассовым операциям: как их исправить и избежать штрафов. Мини-курс с тестами

Проведем детальный анализ ключевых аспектов кассовой дисциплины, рассмотрим наиболее распространенные ошибки и разработаем стратегии их предотвращения, чтобы обезопасить бизнес от штрафных санкций и сложностей во взаимодействии с налоговыми органами.

Типичные ошибки по чекам и кассовым операциям: как их исправить и избежать штрафов. Мини-курс с тестами
Маркетплейсы

Маркетплейсы будут передавать в ФНС информацию о выплатах продавцам

Для точного расчета налогов в режиме АУСН налоговики будут собирать с маркетплейсов информацию о зачетах встречных требований селлеров и суммах агентских вознаграждений.

Ведение бизнеса

ФНС закрыла бизнес блогера Гусейна Гасанова

Компания по доставке еды «Банда Фудс» задолжала ФНС 128 млн рублей, бизнес не представлял налоговые декларации и не рассчитался с подрядчиками.

Цифровой рубль

Центробанк: с 1 сентября будет расширен пилотный проект цифрового рубля

Банк России получает заявки от представителей бизнеса и кредитных организаций, которые хотят принимать участие в тестировании новой формы валюты.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Обучение для бухгалтеров

☀️ Все по 3 690 рублей! Нужные всем бухгалтерам курсы по летней цене!

До 5 июля вы можете купить онлайн-курсы по учету на маркетплейсах, ВЭД, финмоделированию и бухгалтерии с нуля за 3 690 рублей!

Интересные материалы

НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

Налоговики требуют электронные реестры при экспорте в страны ЕАЭС, хотя они не нужны

Экспортеры стали получать требования из ИФНС о несдаче реестров по статье 165 НК.