«Макфа» перешла под управление Россельхозбанка

Управляющая компания «Макфы» перешла под контроль структуры Россельхозбанка «РСХБ-финанс». Запись об этом появилась в ЕГРЮЛ.
«Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица. Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ-финанс"», — сказано в выписке.
8 мая 2024 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче имущества «Макфы» государству, управляющая компания предприятия была национализирована.
Прокуроры считают, что бизнес имеет коррупционное происхождение, поскольку бенефициары компании Михаил Юревич и Вадим Белоусов занимались бизнесом, работая в органах госвласти.
Недавно мы писали, что адвокаты компании «Макфа» обвинили суд в подлоге.
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