Адвокаты компании «Макфа» обвинили суд в подлоге

Суд первой инстанции защитники «Макфы» обвинили в должностном подлоге и вынесении неправосудного решения.

Правозащитники производителя макаронных изделий группы «Макфа» подали апелляцию на решение суда о передаче активов компании государству.

В жалобе адвокаты заявили, что были нарушены и неправильно применены нормы материального и процессуального права, а суд совершил должностной подлог. Об этом пишет РБК.

«При вынесении решения был совершен должностной подлог и вынесено заведомо неправосудное решение», — сказано в тексте апелляционной жалобы.

8 мая 2024 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче имущества «Макфы» государству. Компания перешла Росимуществу еще до проверки законности решения в апелляционном суде.

Прокуратура считает, бизнес имеет коррупционное происхождение, поскольку бенефициары компании Михаил Юревич и Вадим Белоусов занимались бизнесом, работая в органах госвласти, и нарушали установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения.

Недавно мы писали, что управляющую компанию «Макфы» национализировали.