Адвокаты компании «Макфа» обвинили суд в подлоге

Правозащитники производителя макаронных изделий группы «Макфа» подали апелляцию на решение суда о передаче активов компании государству.
В жалобе адвокаты заявили, что были нарушены и неправильно применены нормы материального и процессуального права, а суд совершил должностной подлог. Об этом пишет РБК.
«При вынесении решения был совершен должностной подлог и вынесено заведомо неправосудное решение», — сказано в тексте апелляционной жалобы.
8 мая 2024 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче имущества «Макфы» государству. Компания перешла Росимуществу еще до проверки законности решения в апелляционном суде.
Прокуратура считает, бизнес имеет коррупционное происхождение, поскольку бенефициары компании Михаил Юревич и Вадим Белоусов занимались бизнесом, работая в органах госвласти, и нарушали установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения.
Недавно мы писали, что управляющую компанию «Макфы» национализировали.
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