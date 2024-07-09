Пенсии военным пенсионерам повысят с 1 октября: на сколько

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, по которому с 1 октября 2024 года пенсии военным пенсионерам повысят на 5,1%.

Сначала военные пенсии планировали повысить на 4,5%. Но в связи с уточненным прогнозом по инфляции в текущем году размер индексации было решено увеличить, чему и посвящен принятый закон.

Необходимые ресурсы для этого предусмотрены — это 2,7 млрд рублей, заявил ранее глава Минфина Антон Силуанов.

По его словам, после повышения средняя военная пенсия в России составит около 41 600 рублей.

Условия назначения и порядок расчета военных пенсий отличаются от правил для граждаских, не связанных с силовыми структурами. Размер выплат зависит от нескольких критериев: денежного довольствия (то есть окладов по должности и званию), продолжительности службы и надбавок. В расчет принимают и так называемый понижающий коэффициент — военный пенсионер будет получать не всю сумму денежного довольствия, а лишь его часть.

По новому закону с октября 2024 этот коэффициент составит 89,83%. Изначально в 2012 году коэффициент был на уровне 54%. Ежегодно с 2013 года его увеличивали на 2%.