Кабмин хочет в два раза снизить размер кредита по IT-ипотеке

Сейчас 40% льготных кредитов получают IT-специалисты на покупку жилья в Москве. Чтобы не было перекосов, правительство начнет регулировать условия такой ипотеки.

В правительстве предлагают снизить максимальную сумму кредита по льготной программе IT-ипотеки с 18 до 9 млн рублей. Причиной стало то, что 40% льготных кредитов для IT-специалистов выдают в Москве.

Решение о снижение объема IT-ипотеки могут принять уже в ближайшее время. Власти рассматривают и другие варианты изменения программы. Например, изменение параметров ставки. Сейчас приобрести жилье по льготной программе можно за 5% годовых. Об этом пишет РБК.

Представитель Минцифры не подтвердил планы снизить максимальный размер кредита по IT-ипотеке до 9 млн рублей.

Льготная ипотека для IT-специалистов начала действовать в июле 2022 года, программа должна завершиться в конце 2024 года. Однако Минцифры собираются ее продлить.

Недавно мы писали, что IT-ипотеку хотят приостановить для покупки квартир в Москве и Санкт-Петербурге, чтобы привлечь больше заемщиков из регионов.