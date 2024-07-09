Юрлица должны сдать ЕНП-уведомление на имущественные налоги за 2 квартал

Речь идет о юридических лицах.
Причем уведомление по налогу на имущество надо сдать и если налог идет по кадастровой стоимости, и если его считают по среднегодовой стоимости.
Код периода в уведомлении – 34/02.
Уплатить имущественные налоги за 2 квартал надо до 29 июля.
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