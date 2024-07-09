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Уведомление по ЕНП

Юрлица должны сдать ЕНП-уведомление на имущественные налоги за 2 квартал

До 25 июля включительно бизнес, который платит имущественные налоги, должен с помощью уведомления по ЕНП сообщить налоговикам о начисленных сумма транспортного, земельного и налога на имущество.

Речь идет о юридических лицах.

Причем уведомление по налогу на имущество надо сдать и если налог идет по кадастровой стоимости, и если его считают по среднегодовой стоимости.

Код периода в уведомлении – 34/02.

Уплатить имущественные налоги за 2 квартал надо до 29 июля.

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