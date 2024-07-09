Юрлица должны сдать ЕНП-уведомление на имущественные налоги за 2 квартал

До 25 июля включительно бизнес, который платит имущественные налоги, должен с помощью уведомления по ЕНП сообщить налоговикам о начисленных сумма транспортного, земельного и налога на имущество.

Речь идет о юридических лицах.

Причем уведомление по налогу на имущество надо сдать и если налог идет по кадастровой стоимости, и если его считают по среднегодовой стоимости.

Код периода в уведомлении – 34/02.

Уплатить имущественные налоги за 2 квартал надо до 29 июля.

Правильно рассчитывать и уплачивать налоги в срок научим на онлайн-курсе «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С».

Вы освоите все нужные для работы инструменты: научитесь вести налоговый и бухгалтерский учет, заполнять отчетность, проводить все это в 1С. Курс поможет быстро стартовать в профессии даже без опыта либо актуализирует имеющиеся знания.

Сегодня последний день акции! Успейте купить онлайн-курс по выгодной цене за 3 690 рублей вместо 18 990 рублей!

Купить курс

После обучения вы получите сертификат о прохождении программы «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» на 112 ак. часов.

Все онлайн-курсы входят в подписку «Клерк.Премиум».