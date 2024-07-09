⚡️ Итоги дня: водителям будут выдавать права на 15 лет, YouTube заблокировал каналы эстрадных певцов, а биткоин впервые упал ниже 55 тысяч долларов

Стоимость биткойна опустилась ниже 55 тыс. долларов впервые с 27 февраля. По состоянию на 07:26 мск биткойн ускорил снижение и находился на уровне 54,254 тыс. долларов.

У разработчика ChatGPT украли секретные переписки. Неизвестный хакер выкрал переписки сотрудников OpenAI, в которых те, в частности, обсуждали разработки в области ИИ. Публично о кибератаке не стали сообщать, так как клиенты и партнеры компании не были скомпрометированы.

Россия начала импорт вин из Белоруссии с названиями как у европейских. Импортер алкогольной продукции «Винтренд Ритейл Групп» получил право ввозить в Россию вина Минского завода виноградных вин под названиями «Грюнер Вельтлинер» и «Рислинг».

YouTube заблокировал каналы Гагариной, Shaman, Лепса, Чичериной и других исполнителей. При попытке входа на канал YouTube выдает сообщение, что он заблокирован за нарушение условий использования сайта.

Рособрнадзор опроверг историю с неэтичным досмотром девочек на ЕГЭ в Воронеже. Причиной инцидента стал неправильно настроенный металлоискатель, который реагировал на незначительные элементы металла на одежде школьников при досмотре перед экзаменом. Факты неэтичного досмотра выпускниц не подтвердились.

В Госдуме предложили выдавать водительские права на 15 лет. Однако выдавать такие права не всем, а только «хорошим» водителям — которые не нарушают ПДД и не становятся виновниками ДТП. Остальные получат права на 10 лет.

Москва и Московская область за неделю из-за жары поставили четыре рекорда электропотребления. Потребление мощности энергосистемы 4 июля в 14:00 мск составило 16 083 МВт, что на 1 515 МВт больше прошлогоднего показателя, зафиксированного 7 августа 2023 года.