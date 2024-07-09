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Инвестиции

Инвестиционная палата продлила прием заявок от иностранных инвесторов

Нерезиденты смогут до 2 августа подать заявку на выкуп заблокированных акций, которые держат российские инвесторы.

До 2 августа 2024 года иностранные инвесторы смогут подать заявку, чтобы получить заблокированные акции иностранных компаний от российских держателей. Расчеты начнутся 12 августа.

Изначально срок приема заявок от нерезидентов был до 5 июля 2024 года.

«Инвестиционная палата по просьбам потенциальных покупателей-нерезидентов продлила срок приема заявок на выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг (ИЦБ) до 23:59 по московскому времени 2 августа 2024 г. Расчеты по сделкам запланированы на 12 августа 2024 г.», — сказано на сайте брокерской компании.

Обмен заблокированными акциями проходит в несколько этапов. Сначала российские инвесторы определяют активы иностранных компаний, которые они могут продать. Сумма не должна превышать 100 000 рублей. После чего Инвестиционная палата формирует лоты, которые предложит нерезидентам для выкупа за счет средств на счетах типа «С».

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Инвестиции

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