😻 Еще больше онлайн-курсов по 3 690 рублей!

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Учет и налогообложение в строительстве
Вы научитесь вести документооборот, формировать первичную документацию с учетом строительной специфики, формировать выручку и затраты в подрядной организации и т. д. Расширите круг своих возможностей и сможете работать в перспективной строительной отрасли.
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18 990 рублей.
Ведение воинского учета: от документов, сверок с военкоматом до 1С
На курсе мы разберем все нюансы ведения воинского учета: кого нужно поставить на учет, какие документы обязан предоставить сотрудник, в каком порядке сдавать отчеты по военнообязанным в военкомат и как учитывать все эти процессы в 1С: ЗУП.
Цена до 5 июля включительно: 3 690 рублей вместо
16 000 рублей.
НДС: расчет, декларация, 1С
На носу сдача декларации по НДС за 2 квартал 2024 года, заполнить и отправить отчет нужно по новым правилам. Кроме этого, изменился состав необлагаемых операций, принципы формирование налоговой базы и т. д.
Вы разберетесь во всех нововведениях, порядке расчета налоговой базы в рублях и валюте, проверках условий для вычетов НДС и работе в 1С.
Цена до 5 июля включительно: 3 690 рублей вместо
16 000 рублей.
Госзакупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ для поставщика
Вы научитесь находить подходящие тендеры и аукционы, готовить заявки на участие, обращать внимание на важные пункты контрактов и вести учет операций.
Цена до 5 июля включительно: 3 690 рублей вместо
7 900 рублей.
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