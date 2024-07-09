😻 Еще больше онлайн-курсов по 3 690 рублей!

Только один день — 5 июля — вы можете купить онлайн-курсы по воинскому учету, НДС, госзакупкам за 3 690 рублей. Кроме этого, впервые в акции участвует наш курс по учету в строительстве! Успейте воспользоваться уникальным шансом и купить лучшие онлайн-курсы по выгодным ценам.

Только сегодня у вас есть шанс приобрести курсы по рекордно низкой цене — всего за 3 690 рублей. Эти онлайн-курсы редко участвуют в акциях, а курс по учету в строительстве вообще оказался в подборке впервые, и то только на один день. Завтра цены станут выше.

Освойте новые участки, актуализируйте имеющиеся знания и отточите навыки на практических задачах под руководством наших специалистов.

Акция действует только 5 июля.

Вы научитесь вести документооборот, формировать первичную документацию с учетом строительной специфики, формировать выручку и затраты в подрядной организации и т. д. Расширите круг своих возможностей и сможете работать в перспективной строительной отрасли.

Цена до 5 июля включительно: 3 690 рублей вместо 18 990 рублей.

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На курсе мы разберем все нюансы ведения воинского учета: кого нужно поставить на учет, какие документы обязан предоставить сотрудник, в каком порядке сдавать отчеты по военнообязанным в военкомат и как учитывать все эти процессы в 1С: ЗУП.

Цена до 5 июля включительно: 3 690 рублей вместо 16 000 рублей.

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На носу сдача декларации по НДС за 2 квартал 2024 года, заполнить и отправить отчет нужно по новым правилам. Кроме этого, изменился состав необлагаемых операций, принципы формирование налоговой базы и т. д.

Вы разберетесь во всех нововведениях, порядке расчета налоговой базы в рублях и валюте, проверках условий для вычетов НДС и работе в 1С.

Цена до 5 июля включительно: 3 690 рублей вместо 16 000 рублей.

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Вы научитесь находить подходящие тендеры и аукционы, готовить заявки на участие, обращать внимание на важные пункты контрактов и вести учет операций.

Цена до 5 июля включительно: 3 690 рублей вместо 7 900 рублей.

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