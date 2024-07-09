ФНС выпустила новый справочник для налогового мониторинга

Компании, которые перешли на налоговый мониторинг, смогут предотвратить риски при исчислении налогов на своей стороне.

У ФНС появился обновленный справочник, где перечислены риски, связанные с исчислением налогов, сборов и страховых взносов в рамках налогового мониторинга. Документы предназначены для использования в АИС «Налог-3» и информационных системах налогоплательщиков.

«Справочник рисков дополняет цифровую модель Кодекса, которая уже состоит из ранее принятых справочника контролей, справочника регистров и справочника статей Налогового Кодекса РФ, касающихся налогового мониторинга», — сказано на сайте ФНС.

Цифровой Налоговый кодекс регулирует работу единого инструмента контроля автоматической проверки полноты и корректности отчетов. Его внедрение упростит процедуру налогового мониторинга, а также позволит компаниям предотвращать возможные риски при исчислении налогов на своей стороне.