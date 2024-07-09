Налоговый статус физлица определяют по итогам года

Налоговыми резидентами РФ признаются физлица, которые находятся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.

Учитывают период в 12 месяцев, предшествующий дате получения дохода. То есть, это период, который затрагивает как текущий год, так и предшествующий – например, с 05.07.2023 по 04.07.2024.

За этот период высчитывают все дни, когда человек находился в РФ.

Окончательный налоговый статус, определяющий ставку НДФЛ с доходов за весь год, определяется по итогам года.

Если по итогам года человек пробыл в РФ 183 дня и более, он считается налоговым резидентом.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 12.04.2024 № 03-04-05/33855.