Центробанк не будет публиковать курс рубля

Прогноз по курсу рубля не будет представлять точные переменные, поэтому в июле ЦБ не станет публиковать эту информацию.

В июльском прогнозе Центробанка не будет курса рубля. Об этом заявил зампред регулятора Алексей Заботкин в ходе Финансового конгресса Банка России.

«Решение на этот счет не принято. Так скажем, в июльском прогнозе курса рубля точно не будет», — сказал Заботкин.

Регулятор сообщил, что прогноз по курсу рубля сейчас не будет представлять точные переменные.

С 13 июня Центробанк устанавливает курсы доллара и евро на основе данных на внебиржевом рынке. Такой механизм был определен после введения санкций против Московской биржи.