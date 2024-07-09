В России начнут регулировать деятельность инвестблогеров

Блогеры могут манипулировать информацией и рынком ценных бумаг, если они аффилированы с какой-либо инвестиционной компанией.

Центробанк разрабатывает меры воздействия на финансовых блогеров, которые дают инвестиционные советы и рекомендации.

«Вопрос того, как у нас подается информации для инвесторов, как у нас комментируются события на рынке, как оно потом что вызывает, это, действительно, находится в фокусе нашего внимания», — сказал зампред ЦБ Филипп Габуния.

Сейчас регулятор реагирует на нарушения только в случаях, когда есть реальная возможность доказать аффилированность блогера с инвестиционной компанией. В таких действиях прослеживается манипуляция информацией и рынком ценных бумаг. Не все блогеры ставят пометку, что сообщения не являются инвестиционной рекомендаций, а также не говорят о рисках.

Замминистра финансов Иван Чебесков считает, что регулировать деятельность инвестблогеров нужно с введения рекомендательных стандартов.

«Потом уже [надо] смотреть, как мягкое регулирование вводить. У этих людей – администраторов Telegram-каналов и блогеров – огромная ответственность за деньги людей, которым они что-то рекомендуют», — заявил Чебесков.

С 18 мая действует новая редакция базового стандарта совершения операций инвестиционным советником. Под определение индивидуальной инвестиционной рекомендации (ИИР) попадает больше информации для широкой аудитории. Это даст возможность привлечь финансовых блогеров к ответственности за некорректные публикации.