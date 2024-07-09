Депутаты отменят зоны территориального развития

С 2011 года в России не было создано ни одной ЗТР. Региональные власти и бизнес больше заинтересованы в особых экономических зонах (ОЭЗ) и в территориях опережающего развития (ТОР).

В Госдуму внесли законопроект, который упразднит режим зон территориального развития (ЗТР).

Специальный режим ввели в конце 2011 года, но с тех пор не было создано ни одной ЗТР, а регионы не подавали заявок. Причиной стала возможность использовать более привлекательные режимы для инвесторов, бизнеса и местных властей. Например, можно создать особую экономическую зону или территорию опережающего развития.

Кроме того, в 2017 году был упразднен инвестиционный фонд РФ, средства которого могли стать источником господдержки резидентам зон территориального развития.

Если законопроект примут, он вступит в силу через 30 дней после официальной публикации.