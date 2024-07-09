Когда по грузоперевозкам можно применять ставку НДС 0%

Услуги по международной перевозке товаров из пункта А в пункт Б облагаются НДС 0%, если один из этих пунктов – в России, а другой – за границей.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 23.04.2024 № 03-07-08/37829.

Аналогичные правила действуют и для транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых российскими компаниями на основании договора транспортной экспедиции при организации международных перевозок.

Или пункт отправления, или пункт назначения должен быть в РФ, а второй пункт – за пределами РФ, в том числе на территории Республики Беларусь.

Вести учет операций по внешнеэкономическим сделкам без штрафов и претензий ФТС научим на онлайн-курсе «ВЭД: учет и налогообложение».

Вы получите необходимые знания в сфере таможенного и валютного законодательства, расчета НДС и таможенных платежей в ФТС, чтобы занять должность бухгалтера ВЭД и выйти на новый уровень дохода.

Сейчас вы можете купить онлайн-курс по выгодной цене за 3 690 рублей вместо 18 990 рублей!

Купить курс

После обучения вы получите сертификат о прохождении программы «ВЭД: учет и налогообложение» на 72 ак. часа.

Все онлайн-курсы входят в подписку «Клерк.Премиум».