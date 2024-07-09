Когда по грузоперевозкам можно применять ставку НДС 0%

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 23.04.2024 № 03-07-08/37829.
Аналогичные правила действуют и для транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых российскими компаниями на основании договора транспортной экспедиции при организации международных перевозок.
Или пункт отправления, или пункт назначения должен быть в РФ, а второй пункт – за пределами РФ, в том числе на территории Республики Беларусь.
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