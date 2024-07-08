Будет новый бланк уведомления для освобождения от НДС

Но форма этого уведомления будет другая. Об этом сказано в законопроекте, который поправили ко второму чтению.
Сейчас форма уведомления утверждена Минфином. Будет новая форма по приказу ФНС.
Также уточняют порядок сдачи такого уведомления.
Можно будет его направлять электронно через личный кабинет или по ТКС. Если отправить его по почте заказным письмом, оно будет считаться полученным на 6-ой день.
Аналогичная норма будет и для уведомления на освобождение от НДС для участников «Сколково».
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Комментарии1
Ст.80, п.4, абз.3 НК РФ. Налоговый кодекс перестает быть актуальным?