Будет новый бланк уведомления для освобождения от НДС

Упрощенцы не будут сдавать уведомление об освобождении от НДС, как планировалось ранее. Но для компаний и ИП на ОСНО и ЕСХН в этом плане ничего не изменилось – они по-прежнему должны сдавать уведомление, если хотят освободиться от НДС.

Но форма этого уведомления будет другая. Об этом сказано в законопроекте, который поправили ко второму чтению.

Сейчас форма уведомления утверждена Минфином. Будет новая форма по приказу ФНС.

Также уточняют порядок сдачи такого уведомления.

Можно будет его направлять электронно через личный кабинет или по ТКС. Если отправить его по почте заказным письмом, оно будет считаться полученным на 6-ой день.

Аналогичная норма будет и для уведомления на освобождение от НДС для участников «Сколково».

Разобраться с НДС поможет Клерк.Премиум — экспертная поддержка и обучение в одной подписке.

Записывайтесь на вебинары:

Читайте и слушайте разборы законов:

Пройдите онлайн-курс, чтобы отчитаться за II квартал без ошибок и претензий от ФНС:

По отдельности такой комплект стоит 7 179 руб. Подписка Клерк.Премиум на месяц — всего 2 499 руб. Подписка ежедневно наполняется новым контентом для бухгалтеров, кадровиков и предпринимателей, а эксперты «Клерка» отвечают на вопросы по применению законодательства. С Клерк.Премиум вы сможете быстро находить решение профессиональных задач! Подписаться.