Ставки НДС 5% и 7% для бизнеса на УСН будут без заявления

При доходах свыше 60 до 250 млн рублей упрощенцы смогут применять ставку НДС 5% без права на вычет, при доходах от 250 до 450 млн рублей – ставку НДС 7%. Такие ставки – право, а не обязанность.

Ранее предполагалось, что для применения этих ставок нужно заявление.

Но в законопроекте ко второму чтению норму про заявление убрали.

Однако оставили норму про период применения этих ставок. Если бизнес на УСН выбрал ставки 5% и 7% применять их надо 12 кварталов, то есть 3 года.

Перейти с 5% и 7% без вычета на 20% с вычетом можно будет или добровольно через 3 года, или принудительно в случае превышения лимита.

Этот срок в 12 кварталов будут отсчитывать от квартала, за который впервые сдана декларация по НДС со ставками 5% и 7%.

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