Ставки НДС 5% и 7% для бизнеса на УСН будут без заявления

Ранее предполагалось, что для применения этих ставок нужно заявление.
Но в законопроекте ко второму чтению норму про заявление убрали.
Однако оставили норму про период применения этих ставок. Если бизнес на УСН выбрал ставки 5% и 7% применять их надо 12 кварталов, то есть 3 года.
Перейти с 5% и 7% без вычета на 20% с вычетом можно будет или добровольно через 3 года, или принудительно в случае превышения лимита.
Этот срок в 12 кварталов будут отсчитывать от квартала, за который впервые сдана декларация по НДС со ставками 5% и 7%.
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Комментарии2
Если норму по заявлению убрали, то как налоговая узнает, какую ставку выбрал бизнес?
Могу предположить, что из первой декларации по НДС, с которой и пойдет отчет срока в 12 кварталов...