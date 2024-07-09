⚡️ Итоги дня: компания Boeing призналась в мошенничестве, Никас Сафронов выбросил 1,5 млн рублей, а Nike удалит приложение для автоматической шнуровки кроссовок

Шереметьево перевело терминал D на российский софт сортировки багажа.

Boeing признала вину в мошенничестве по делу о двух авиакатастрофах. Признание вины в рамках сделки со следствием обяжет Boeing заплатить штраф в размере 243,6 млн долларов.

«Яндекс» подал заявку на регистрацию товарного знака YDEX. Регистрация товарного знака связана с тем, что название YDEX будет являться новым тикером, под которым будут торговаться акции МКПАО «Яндекс».

Сервис аренды электросамокатов Whoosh начнет проверять скорость реакции пользователей. Приложение предложит короткий тест, который позволит выявить скорость реакции, внимательность и готовность к аккуратному вождению самоката в вечернее время.

Художник Никас Сафронов случайно выбросил в мусорку полтора миллиона рублей. Его брат в одном из кефирных пакетов прятал всю свою заначку. Ее-то и выбросил живописец.

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Праздник связан с православным днем памяти святых Петра и Февронии Муромских. По легенде они прожили долгую, счастливую жизнь и умерли в один день.

В Австралии продавцы выгнали из магазина модель за съемку видео в TikTok. Блогер записывала, как гуляет по магазину «в поисках мужчины», ей запретили снимать в торговом помещении «контент для взрослых».

Nike снимет с продажи свои кроссовки с автоматической шнуровкой. Приложение для шнуровки кроссовок Adapt BB будет удалено из магазинов Google и Apple. Шнуровать обувь будет можно с помощью кнопок на самих кроссовках.