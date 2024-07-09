Туристические автобусы войдут в программу льготного лизинга

Компании смогут приобрети автобусы для туристов на более выгодных условиях.

До конца 2024 года Минпромторга включит туристические автобусы в программу льготного лизинга. Также в течение года запустят несколько площадок по производству автобусов для туристов.

«Это прямое поручение президента — увеличить уровень субсидирования в рамках лизинговой программы туристических автобусов, мы это обязательно сделаем», — сказал замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

В 2024 году власти планируют направить на программу льготного лизинга 9 млрд рублей, на конец мая из этой суммы потратили уже 8,5 млрд рублей.