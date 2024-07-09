В бюджет поступят 173 млрд рублей сверх прогноза

В июне 2024 года Минфин внес правки в финансовый план, чтобы учесть доходы в размере 173,1 млрд рублей, которые раньше не учли в документе.

Министерство переделало план из-за того, что после формирования бюджета на три года поступила новая необходимая информация. Об этом пишут «Известия».

105,3 млрд рублей дополнительных неучтенных доходов связана с переводом прибыли Центробанка. Регулятор в 2023 году впервые за семь лет получил прибыль в размере 140,4 млрд рублей и 75% из нее должен перечислить в федеральный бюджет.

51,6 млрд рублей пришлось на доходы от компенсационного платежа по выполнению соглашения о разделе продукции (СРП). Государство позволяет добывающим компаниям получать природные ресурсы, а взамен получает компенсацию. Она зависит от цен на сырье и его добычу.

«Доходы и платежи по СРП исходят из договора между государством и инвестором о таком разделе. В таких соглашениях возможны различные условия и способы оплаты. Также должны быть определены и сроки», — сказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Бизнес заплатил 5,1 млрд рублей в качестве налога на сверхприбыль. Также бюджет получит 5,6 млрд рублей процентов от предоставленных бюджетных кредитов, 4,1 млрд составит плата бизнеса за аренду лесов для инвестиционных проектов, а 0,9 млрд рублей приходится на другие невыясненные доходы.