Амнистию за дробление бизнеса дадут, если решение ИФНС еще не вступило в силу

В 2025 году бизнес может получить налоговую амнистию за дробление. ИФНС не будет привлекать к ответственности по результатам выездной налоговой проверки за 2025-2026 годы. Также бизнес освободят от уплаты штрафов и доначислений за 2022-2024 годы. Главное условие — решение ФНС о доплате налогов в период 2022-2024 годов не должно вступить в силу.
Если решение вынесено, но до начала амнистии не вступило в силу, а проверка за 2025-2026 годы не назначена, то обязанность по уплате штрафов и доначислений за 2022-2024 годы прекратится. Задолженность будет числится за фирмой до новой проверки или до 1 января 2030 года, а потом ее спишут.
Узнайте больше о том, как будет происходить налоговая амнистия на вебинаре «Налоговая реформа и амнистия за дробление: что изменится для бизнеса и как законно снизить налоговую нагрузку». Он состоится 16 июля в 11:00 мск!
На вебинаре разберем:
Какие компании теперь будут платить НДС, что будет с лимитами по УСН и налогом на прибыль.
Амнистию за дробление бизнеса: за какие периоды можно списать долги, что будет с уже вынесенными решениями по налоговым проверкам.
Сотрудничество с компаниями, которые применяют спецрежимы УСН и ПСН.
Создание безНДСных потоков: как это работает и какие компании могут применить этот инструмент.
Какой бизнес может воспользоваться льготами.
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