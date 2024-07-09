Амнистию за дробление бизнеса дадут, если решение ИФНС еще не вступило в силу

Разберитесь с тем, что ждать от налоговой реформы и от амнистии по дроблению в 2025 году.

В 2025 году бизнес может получить налоговую амнистию за дробление. ИФНС не будет привлекать к ответственности по результатам выездной налоговой проверки за 2025-2026 годы. Также бизнес освободят от уплаты штрафов и доначислений за 2022-2024 годы. Главное условие — решение ФНС о доплате налогов в период 2022-2024 годов не должно вступить в силу.

Если решение вынесено, но до начала амнистии не вступило в силу, а проверка за 2025-2026 годы не назначена, то обязанность по уплате штрафов и доначислений за 2022-2024 годы прекратится. Задолженность будет числится за фирмой до новой проверки или до 1 января 2030 года, а потом ее спишут.

Узнайте больше о том, как будет происходить налоговая амнистия на вебинаре «Налоговая реформа и амнистия за дробление: что изменится для бизнеса и как законно снизить налоговую нагрузку». Он состоится 16 июля в 11:00 мск!

На вебинаре разберем: