Резиденты экопромышленных парков получат от правительства 330 млн рублей

ПЭП, КЭП, НЭП, УНЭП, УКЭП — чем они отличаются?

Все хотя бы раз слышали об электронной подписи и приблизительно понимают, для чего она нужна. Однако, когда речь заходит о видах ЭП, появляется много незнакомых терминов. На самом деле все просто. Как расшифровываются аббревиатуры в заголовке, какие виды подписи за ними скрываются и чем они отличаются друг от друга — расскажем в статье