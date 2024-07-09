Резиденты экопромышленных парков получат от правительства 330 млн рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому на строительство инфраструктуры экопромышленных парков дополнительно направят около 330 млн рублей.
Средства смогут получить предприятия по переработке отходов, если они входят в число резидентов таких парков.
«Решение будет способствовать вводу в эксплуатацию мощностей по переработке вторичных ресурсов и производству продукции из вторичного сырья. В результате появятся новые производства, которые обеспечат рынок более экологичной продукцией и помогут сократить негативное влияние на окружающую среду», — сказано на сайте кабмина.
В 2024 году в федеральном бюджете на строительство инфраструктуры экопромышленных парков заложено больше 5 млрд рублей.
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