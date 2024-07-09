Нетрезвые водители будут восстанавливать автомобиль за свой счет

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Если водитель попал в ДТП в нетрезвом виде, то ему придется самостоятельно оплачивать ремонт транспортного средства, даже если у него есть страховка каско.

Пленум Верховного суда в постановлении разъяснил правила добровольного страхования. В частности, если виновник ДТП окажется в нетрезвом состоянии, то страховые компании имеют право отказать в выплате по каско.

Такая авария — основание для освобождения страховщика от исполнения своих обязательств по выплате страхового возмещения по риску «ущерб от ДТП». Об этом пишет RG.RU со ссылкой на постановление Пленума.

Юристы считают, что постановление не охватывает особые ситуации, например, не всегда нетрезвый водитель совершает аварию. Он может остановиться на красный сигнал светофора, а в него врезаться другой водитель, который фактически виноват в ДТП.

Таким образом, пострадавший может несправедливо лишиться права на возмещение ущерба. Такие особенности должны быть заранее прописаны в договоре добровольного страхования.

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