Материалы в составе работ подрядчик учитывает на счете 20

Если субподрядчик выполняет работы с использованием своих материалов, а не получает их от подрядчика как давальческие, то весь результат работ (включая и стоимость использованных им материалов) отражают записями: Д20 – К60.
Если же материалы принадлежат подрядчику, то сначала он их передает субподрядчику по давальческой схеме: Д10.7 – К 10.8, а потом уже списывает на основании отчета об использовании давальческого сырья: Д20 – К10.7.
При этом субподрядчик отражает полученные давальческие материалы на забалансовом счете 003.
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