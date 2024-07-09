Материалы в составе работ подрядчик учитывает на счете 20

Если подрядчик привлек к выполнению строительных работ субподрядчика, то выполненные работы по акту КС-2 и справке КС-3 учитывают на затратных счетах. А вот по учету материалов в составе работ есть нюансы.

Если субподрядчик выполняет работы с использованием своих материалов, а не получает их от подрядчика как давальческие, то весь результат работ (включая и стоимость использованных им материалов) отражают записями: Д20 – К60.

Если же материалы принадлежат подрядчику, то сначала он их передает субподрядчику по давальческой схеме: Д10.7 – К 10.8, а потом уже списывает на основании отчета об использовании давальческого сырья: Д20 – К10.7.

При этом субподрядчик отражает полученные давальческие материалы на забалансовом счете 003.