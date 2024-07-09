Росаккредитация нашла 211 сертификатов с нарушениями

За первые шесть месяцев 2024 года Росаккредитация проверила 35,8 тыс. сертификатов соответствия товаров обязательным требованиям.

«На нарушения проверили, в том числе, все новые сертификаты на социально значимые товары и бытовую технику. Выявлено 211 сертификатов с нарушениями», — сказали в пресс-службе ведомства.

Чаще всего нарушения связаны с недостоверными сведениями о таможенном декларировании, а также с неполным объемом лабораторных исследований и с недостаточной загрузкой документов о соответствии в информационную систему Росаккредитации.

Мониторинг разрешительных документов помогает выявить сертификаты с нарушениями, вовремя приостановить их и признать недействительными. В итоге нелегальный товар не успевает попасть в продажу.