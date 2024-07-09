Комитет Совета Федерации одобрил закон о налоговой реформе-2025

Парламентарии поддержали пакет законов, которые направлены на совершенствование налоговой системы. Они вступят в силу с 1 января 2025 года.

9 июля на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике одобрили законопроекты об изменении налоговой системы.

Согласно документам, с 1 января 2025 года будет установлена прогрессивная шкала НДФЛ от 13 до 22% в зависимости от уровня доходов.

«Максимальная ставка будет применяться для тех, кто получает свыше 50 миллионов рублей в год», — сказал директор департамента налоговой политики Минфина Данил Волков.

Курортный сбор заменят на туристический налог, который будут платить организации и физлица за временное размещение туристов. Размер налога, а также целесообразность его введения определят местные власти.