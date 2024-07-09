Средняя ставка по ипотеке достигла 19,5% годовых

Средневзвешенная ставка по ипотечным программа на новостройки выросла до 19,46%, а по кредитам на готовое жилье — до 19,69%. Ставка по кредиту под залог недвижимости достигла 20,17%.

«Средневзвешенная ставка рассчитывается исходя из доли банка в фактическом объеме выдачи топ-20 ипотечных банков по соответствующим программам в 2023 году», — сказано в аналитическом материале ДОМ.РФ.

Сбербанк и ВТБ повысил ставки по ипотеке на 1,14% и на 1,2% соответственно. Это стало самым резким увеличением с начала ноября 2023 года.