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Ипотека

Средняя ставка по ипотеке достигла 19,5% годовых

За последнюю неделю крупные банки ужесточили условия по ипотечным кредитам.

Средневзвешенная ставка по ипотечным программа на новостройки выросла до 19,46%, а по кредитам на готовое жилье — до 19,69%. Ставка по кредиту под залог недвижимости достигла 20,17%.

«Средневзвешенная ставка рассчитывается исходя из доли банка в фактическом объеме выдачи топ-20 ипотечных банков по соответствующим программам в 2023 году», — сказано в аналитическом материале ДОМ.РФ.

Сбербанк и ВТБ повысил ставки по ипотеке на 1,14% и на 1,2% соответственно. Это стало самым резким увеличением с начала ноября 2023 года.

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