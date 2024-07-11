Больше 10 тысяч дольщиков получили компенсацию на сумму 41,1 млрд рублей

С 2019 года власти выплатили обманутым дольщикам 168,9 млрд рублей. Деньги получили больше 57 тыс. человек.

С января по июнь 2024 года 10,6 тыс. обманутых дольщиков получили компенсации на общую сумму 41,1 млрд рублей. Решение о выплатах принимал наблюдательный совет Фонда развития территорий (ФРТ).

«Всего по решениям наблюдательного совета ФРТ начиная с 2019 года выплаты перечислены 57,2 тысячи человек. Сумма компенсаций составила 168,9 млрд рублей. Всего же компенсации перечислены гражданам в 57 регионах», — сказал генеральный директор ФРТ Ильшат Шагиахметов.

В топ-5 регионов по числу обманутых дольщиков, которые получили выплаты, вошли: Ленинградская и Ульяновская области, Ставропольский, Красноярский края и Московская область. Денежные средства получили 5,6 тыс. жителей этих субъектов.

Для помощи обманутым дольщикам применяют федеральные и региональные механизмы. Власти завершают строительство проблемных объектов и выплачивают компенсации участникам долевого строительства по решению ФРТ. Кроме того, дольщикам могут предоставить компенсационное жилье и прочие выплаты.