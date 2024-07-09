Если сотрудник в отпуске решил отдохнуть подольше, надо оформлять новый отпуск

Продление оформляют, если во время отпуска сотрудник был на больничном или если он исполнял гособязанности.
Разъяснение по этой теме дает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
В остальных случаях возможно лишь оформить новый отпуск, если у работника остались неиспользованные дни отпуска.
Причем оформление нового отпуска вне графика возможно лишь с согласия работодателя.
Процедура расчета и оплаты такого отпуска стандартная – выплатить отпускные надо за 3 дня до начала отпуска.
Еще больше решенных вопросов бухгалтеров — более 20 тыс. ответов на разные темы — вы можете найти в базе консультаций «Клерка». Читать тут.
Если вы не нашли нужного ответа в базе консультаций, задайте свой вопрос эксперту напрямую!
Наши специалисты отвечают на вопросы из разных отраслей, даже по узким направлениям — всегда найдется специалист, который поможет вам в вашей сфере. Среднее время ответа — 3,5 часа.
Начать дискуссию