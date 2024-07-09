Если сотрудник в отпуске решил отдохнуть подольше, надо оформлять новый отпуск

Продление отпуска без всяких оснований лишь по желанию сотрудника нормами ТК не предусмотрено.

Продление оформляют, если во время отпуска сотрудник был на больничном или если он исполнял гособязанности.

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В остальных случаях возможно лишь оформить новый отпуск, если у работника остались неиспользованные дни отпуска.

Причем оформление нового отпуска вне графика возможно лишь с согласия работодателя.

Процедура расчета и оплаты такого отпуска стандартная – выплатить отпускные надо за 3 дня до начала отпуска.

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