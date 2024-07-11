Т-Банк продлил льготное кредитование бизнеса в Москве

Малый и средний бизнес может получить до 30 млн рублей по льготной ставке, которая привязана к ключевой ставке ЦБ. Сейчас кредиты выдают под 13% годовых.

Представители малого и среднего бизнеса смогут принять участие в льготной программе кредитования от Т-Банка.

Финансирование могут получить московские предприниматели, которые работают в сфере производства, в IT, занимаются высокими технологиями и инновациями, экспортом, туризмом и социальным предпринимательством, а также развивают креативные индустрии.

Максимальный размер кредита составляет 30 млн рублей, максимальный срок — 12 месяцев.

«Благодаря финансовой поддержке, предприниматели и компании, зарегистрированные в Москве, с выручкой от 120 млн рублей, смогут получить заемные деньги по льготной ставке, которая рассчитывается как половина ключевой ставки Центрального Банка плюс 5 процентных пунктов», — сказано на сайте банка.

Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 16%, ставка льготного кредитования бизнеса — 13%.

Льготная программа реализуется вместе с Департаментом предпринимательства и инновационного развития Правительства Москвы. Оформить заявку можно на сайте Т-Банка.