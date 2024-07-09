С 1 марта 2025 года ювелиры будут клеймить изделия и драгметаллы

Госдума в окончательном чтении приняла закон о добровольном клеймении ювелирных изделий и драгметаллов специальной маркировкой для экспорта вне стран ЕАЭС. Маркировка позволит следить за оборотом драгметаллов и камней.
У Федеральной пробирной палаты появятся полномочия наносить двухмерный штрихкод на ювелирные украшения и другие изделия из драгоценных металлов. Также закон предусматривает право покупать у физических лиц и продавать им монеты из драгоценных металлов, даже если они не зарегистрированы как ИП.
По согласованию с Центробанком правительство будет определять предельную массу инвестиционных драгметаллов, которые разрешено перевозить без специальных технических устройств и вооруженной охраны.
Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.
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