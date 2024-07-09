С 1 марта 2025 года ювелиры будут клеймить изделия и драгметаллы

Экспортировать ювелирные изделия и другую продукцию из драгоценных металлов вне стран ЕАЭС будет можно только после нанесения двухмерного штрихкода.

Госдума в окончательном чтении приняла закон о добровольном клеймении ювелирных изделий и драгметаллов специальной маркировкой для экспорта вне стран ЕАЭС. Маркировка позволит следить за оборотом драгметаллов и камней.

У Федеральной пробирной палаты появятся полномочия наносить двухмерный штрихкод на ювелирные украшения и другие изделия из драгоценных металлов. Также закон предусматривает право покупать у физических лиц и продавать им монеты из драгоценных металлов, даже если они не зарегистрированы как ИП.

По согласованию с Центробанком правительство будет определять предельную массу инвестиционных драгметаллов, которые разрешено перевозить без специальных технических устройств и вооруженной охраны.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.