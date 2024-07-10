Кардинально решат проблему по ставке НДС на семена

Споры вокруг ставки НДС 10% на семена, которые не едят, а сеют, наконец-то прекратятся. В НК вносят четкую норму – на все протравленные семена сельскохозяйственных культур ставка будет 10%.

Такую норму внесли в законопроект с поправками в НК ко второму чтению.

Сейчас действует става 10% для протравленных семян подсолнечника и кукурузы.

Но в Минфин пошли запросы насчет других семян:

По ним ставка 20%, поясняет Минфин.

Теперь ставка будет 10%, если семена внесены в перечень, который утверждает Правительство. Сейчас кукуруза и подсолнечник входят в перечень из распоряжения от 05.06.2024 № 1414-р.