Кардинально решат проблему по ставке НДС на семена

Такую норму внесли в законопроект с поправками в НК ко второму чтению.
Сейчас действует става 10% для протравленных семян подсолнечника и кукурузы.
Но в Минфин пошли запросы насчет других семян:
горчицы – письмо от 26.02.2024 № 03-07-07/16209;
пшеницы и ячменя – письмо от 31.01.2024 № 03-07-07/7581;
сахарной свеклы – письмо от 09.01.2024 № 03-07-05/119.
По ним ставка 20%, поясняет Минфин.
Теперь ставка будет 10%, если семена внесены в перечень, который утверждает Правительство. Сейчас кукуруза и подсолнечник входят в перечень из распоряжения от 05.06.2024 № 1414-р.
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