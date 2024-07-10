«М.Видео» начнет отказывать финансовые услуги

У ретейла может появится свой финансовый инструмент, который похож на карту Ozon. Покупателям будут давать скидку за оплату по ней, а «М.Видео» получит дополнительные средства и сэкономит на выплатах посредникам.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» подала заявку на регистрацию товарных знаков «М.финансы» и «М.финанс». Эти бренды могут использовать для выпуска кредитных карт, инвестирования, кредитования под залог и банковского обслуживания.

В компании сообщили, что сейчас активно развивают собственную кредитную платформу «Директ кредит». Об этом пишут «Ведомости».

Независимый эксперт Сергей Вильянов предположил, что у «М.Видео» появятся платежные инструменты, схожие с картой Ozon. При оплате покупки таким способом клиентам будут предоставлять скидки, а компания сэкономит на комиссиях банкам-посредникам и получит дополнительные оборотные средства, которые останутся на счетах клиентов.