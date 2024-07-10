Депутаты предложили освободить от налога на прибыль социальные предприятия

В течение двух лет со дня регистрации бизнеса социальные предприниматели смогут применять нулевую ставку по налогу на прибыль.

Руководитель фракции «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов собирается внести в Госдуму законопроект с нулевой ставкой по налогу на прибыль социальных предприятий.

«Сергей Миронов предлагает предоставить "социальным предприятиям" единые федеральные налоговые льготы. Законопроект по данному вопросу внесут на рассмотрение Госдумы», — сказали в пресс-службе партии.

Согласно инициативе, нулевую ставку по налогу на прибыль смогут применять представители малого и среднего бизнеса, которые ведут деятельность в сфере социального предпринимательства. Эта же мера будет распространяться и на ИП.

Срок предоставления налоговой льготы ограничат, социальные предприниматели смогут ее использовать только в течение двух лет со дня регистрации.