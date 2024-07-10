Незарегистрированные бизнесмены смогут применять профессиональный вычет по НДФЛ

Сейчас право на профвычет по НДФЛ имеют ИП на ОСНО. Но если человек по факту ведет предпринимательскую деятельность, но не зарегистрирован как ИП, то вычет ему не положен.

ФНС признает такой доход предпринимательским, но права на предпринимательский вычет людям не дает.

Это ограничение уберут из НК. Такую норму внесли в законопроект с поправками в НК ко второму чтению.

Вычет для неИП будет либо в сумме документально подтвержденных расходов, либо в размере 20% от дохода.

Причиной для внесения таких поправок стало определение Конституционного суда от 14.02.2024 № 6-П/2024, которым признаны неконституционными нормы НК о профессиональных вычетах по НДФЛ.

Человек за год продал 9 грузовиков и в 3-НДФЛ заявил расходы на покупку автомобилей. Но ФНС в учете расходов отказала и начислила налог со всей суммы доходов.

Теперь такого не будет. Если доход признают как от бизнеса, то и расходы по нему тоже можно учитывать.