Незарегистрированные бизнесмены смогут применять профессиональный вычет по НДФЛ

ФНС признает такой доход предпринимательским, но права на предпринимательский вычет людям не дает.
Это ограничение уберут из НК. Такую норму внесли в законопроект с поправками в НК ко второму чтению.
Вычет для неИП будет либо в сумме документально подтвержденных расходов, либо в размере 20% от дохода.
Причиной для внесения таких поправок стало определение Конституционного суда от 14.02.2024 № 6-П/2024, которым признаны неконституционными нормы НК о профессиональных вычетах по НДФЛ.
Человек за год продал 9 грузовиков и в 3-НДФЛ заявил расходы на покупку автомобилей. Но ФНС в учете расходов отказала и начислила налог со всей суммы доходов.
Теперь такого не будет. Если доход признают как от бизнеса, то и расходы по нему тоже можно учитывать.
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