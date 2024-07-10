Сроки ответов на требования ФНС

В зависимости от того, что хочет от вас инспекция, отличаются сроки ответа на требование. Научитесь отвечать на требования ФНС, разберитесь какие требования являются незаконными, а также в какие сроки и что предоставлять.

ИФНС в самом письме с требованием о представлении документов указывает количество дней, в течение которых компания должна передать нужные сведения.

От запроса зависит, как быстро нужно отправить документы или объяснения. При проведении камеральной проверки на ответ дается 10 рабочих дней, на представление документов в рамках встречной проверки — 5 дней, на подтверждение обоснованности применения нулевой ставки и вычетов — 20 дней.

По запросу документов по сделкам вне рамок проверки у компании есть 10 рабочих дней. Столько же дается на дополнительные мероприятия в рамках налогового контроля.

Дольше всего можно отвечать на требования, связанные с контролем сделок между взаимозависимыми лицами и с налоговой проверкой иностранной организации. У налогоплательщика есть 30 рабочих дней.

Если не успеваете подготовить ответ и найти нужные документы, то можно ходатайствовать о продлении сроков. Важно обозначить уважительную причину, например, большой объем запрашиваемых документов, болезнь главного бухгалтера или отпуск.

Нет такой компании, которая бы никогда не получала требования от налоговых органов. Научитесь правильно отвечать на них — приходите на вебинар «Ответ на требование ФНС: сроки, документы, ответственность». Он состоится 17 июля в 15:00 мск!

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На вебинаре рассмотрим:

Как определить, насколько правомерно требование.

Сроки ответа на требования, как правильно их продлевать.

Что имеют право запрашивать налоговики, а что нет.

Правомерно ли запрашивают карточки счетов, анализ счетов, ОСВ.

Техники написания «отказных» ответов на требования налоговых органов, которые используют налоговые консультанты.

Разбираем реальные требования, выбираем правильную тактику ответа, формируем готовые образцы ответов.

Ответственность за неисполнение требований.

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