❗️Объявляем набор в летнюю школу бухгалтера! Старт обучения 15 июля

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Актуализируйте имеющиеся знания, чтобы в будущем сезоне выйти на новый профессиональный и карьерный уровень, получите дополнительные навыки, которые помогут вам перейти на новый участок или, вообще, уйти на аутсорс.

Курсы профессиональной переподготовки с дипломом

Для тех, кто освоил управленческий учет и финансовый анализ, мы приготовили более глубокое погружение в мир финансов. Новые знания помогут вам выйти на новый профессиональный уровень и претендовать на должность финансового директора.

Вы научитесь проводить глубокий анализ финансовой отчетности, оценивать финансовое состояние компании и структуру капитала, находить точки увеличения прибыли и учитывать риски.

Скидка до 12 июля включительно 78%: 9 900 рублей вместо 44 900 рублей.

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Налоговая реформа 2025 года привнесет много поправок в ведения учета на УСН: появятся новые лимиты для применения спецрежима, УСН станут и плательщиками НДС и т. д.

Подготовьтесь к изменениям заранее. Освойте правила налогового учета на УСН и систематизируйте имеющиеся знания, узнаете все об особенностях документооборота на упрощенке, фиксированных взносах и выплатах работникам.

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Курсы повышения квалификации с удостоверением

Бухгалтер должен вести учет и сдавать отчетность строго по федеральным стандартам, чтобы избежать штрафов и претензий от налоговой. Сейчас действуют семь ФСБУ (ФСБУ 28/2023 станет обязательным с апреля 2025 года, но применять его можно уже сейчас).

На курсе мы расскажем вам обо всех нюансах применения действующих ФСБУ + поможем разобраться заранее в положениях ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность».

Скидка до 12 июля включительно 70%: 7 400 рублей вместо 24 400 рублей

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Уверенных специалистов в сложной нише по учету ВЭД мало, поэтому спрос на них крайне высокий. Получите необходимые знания в сфере таможенного и валютного законодательства, расчете НДС и таможенных платежей в ФТС, чтобы занять престижную должность бухгалтера ВЭД и выйти на новый уровень дохода.

Под нашим руководством вы будете составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д.

Скидка до 12 июля включительно 72%: 9 900 рублей вместо 35 200 рублей

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Научитесь вести учет на маркетплейсах, чтобы расширить круг клиентов, совмещать офис с аутсорсом, зарабатывая 50 тыс. рублей дополнительно, или начните работать на себя.

На курсе вы разберетесь во всех нюансах и юридических аспектах работы с маркетплейсами, сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.

Скидка до 12 июля включительно 65%: 9 900 рублей вместо 28 600 рублей

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