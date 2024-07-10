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Отчетность НКО

Власти начнут проверять отчеты по целевому капиталу НКО

Срок утверждения финансового плана НКО увеличили до двух месяцев. Все некоммерческие организации должны проводить аудит бухотчетности о формировании целевого капитала.

Госдума в первом чтении приняла законопроект об обязательной проверке годового отчета о формировании целевого капитала некоммерческих организаций (НКО).

Документ отменит норму о том, что НКО должны проводить аудит бухгалтерской отчетности о формировании и пополнении целевого капитала, если балансовая стоимость имущества превышает 20 млн рублей. Вместо этого будет требование об обязательной проверке всех НКО.

Управляющая компания обязана проверять отчет по доверительному управлению имуществом, которое входит в целевой капитал.

У получателя дохода от целевого капитала в аудиторском заключении должно быть мнение специалиста о соблюдении порядка использования этих средств.

Увеличивается срок утверждения финансового плана НКО с одного до двух месяцев. Время отсчитывается с даты передачи имущества в доверительное управление.

«Одного месяца недостаточно для планирования бюджета собственника целевого капитала, так как данные финансового плана не учитывают возможные изменения фондового рынка и, следовательно, носят предварительный и неточный характер», — сказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов.

Срок пополнения целевого капитала недвижимым имуществом увеличили с 30 до 60 дней. Собирать пожертвования на формирование целевого капитала будет можно в течение одного года.

Если законопроект примут, поправки вступят в силу с 1 сентября 2024 года.

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