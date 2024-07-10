20 сентября перестанут работать дебетовые карты Ситибанка

Клиенты Ситибанка не смогут переводить средства и оплачивать покупки через СБП с 25 сентября.

Дебетовые карты Ситибанка перестанут действовать после 20 сентября 2024 года.

«Все дебетовые карты прекратят свое действие, и их использование будет невозможно», — сказано на сайте кредитной организации.

С 25 сентября клиенты Ситибанка также не смогут проводить платежи и денежные переводы через Систему быстрых платежей (СБП). Эта функция будет отключена.

В апреле 2021 года банк Citi решил продать свой розничный бизнес в 14 странах, включая Россию. Весной 2022 года компания объявила о сворачивании деятельности в РФ, а также о прекращении работы с малым и средним бизнесом.