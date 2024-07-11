Компаниям и физлицам из США разрешили платить налоги в РФ до октября

До 9 октября 2024 года для жителей США и американских компаний будет действовать лицензия, которая позволяет им платить налоги, сборы и пошлины в России.

Минфин США продлил лицензию, которая разрешат жителям Америки платить налоги, сборы и импортные пошлины в России до 9 октября 2024 года.

Раньше ведомство уже продлевала сроки лицензии до 11 июля 2024 года. Документ позволяет американским компаниям и физлицам платить в России налоги, импортные пошлины, а также «приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты». Последние платежи отправляются в адрес Минфина или Центробанка.

Важное условие, чтобы операции совершались в обычном порядке и были нужны для повседневной деятельности жителей США в РФ. Об этом сказано на сайте OFAC.

Лицензия не разрешает «дебетование находящихся на балансе финансового учреждения США» счетов ЦБ, ФНБ и Минфина.