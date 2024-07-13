В Московской области число представителей малого и среднего бизнеса выросло на 5%

Показатель роста предпринимательской активности в Подмосковье оказался выше среднего по стране. В сфере малого и среднего бизнеса работает больше 128 тысяч компаний и 297 тысяч ИП.

За год в Подмосковье число предпринимателей, которые входят в число субъектов малого и среднего бизнеса, выросло на 5%, до 426 тыс.

«По сравнению с отчетными данными за 10 июля 2023 года количество МСП в регионе выросло на 5,07%, то есть увеличилось на 20,6 тыс. Таким образом, Подмосковье остается одним из регионов-лидеров по развитию сектора МСП, который формирует около трети подмосковной экономики», — сказала зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

В Московской области прирост представителей малого и среднего бизнеса оказался выше среднего по стране.

Число юридических лиц увеличилось на 0,52%, до 128,8 тыс. компаний, а индивидуальных предпринимателей стало больше на 7,18%, до 297,7 тыс.

Недавно мы писали, что за год число малых и средних предприятий увеличилось на 4%.