Разработают рекомендации по отражению в бухучете аренды, которая может быть пролонгирована

Договоры аренды часто заключаются на 11 месяцев и потом продляются. Зачастую в таких случаях срок аренды для целей бухучета считают больше установленного договором – идет приоритет содержания перед формой. Но не все так однозначно.

Одно лишь намерение продлять договор представляется недостаточным, считают эксперты Фонда «НРБУ БМЦ».

Необходимо уточнить критерии, по которым можно было бы судить о том, насколько установленный договором срок при возможности его продления может служить показателем срока аренды для целей бухучета.

Планируют разработать рекомендацию, в которой будет четко указано, в каких случаях:

срок аренды для целей бухгалтерского учета считается равным сроку аренды, зафиксированному в договоре;

условие о продлении действия договора аренды является основанием для установления в целях бухучета большего срока аренды.