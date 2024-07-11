Разработают рекомендации по отражению в бухучете аренды, которая может быть пролонгирована

Одно лишь намерение продлять договор представляется недостаточным, считают эксперты Фонда «НРБУ БМЦ».
Необходимо уточнить критерии, по которым можно было бы судить о том, насколько установленный договором срок при возможности его продления может служить показателем срока аренды для целей бухучета.
Планируют разработать рекомендацию, в которой будет четко указано, в каких случаях:
срок аренды для целей бухгалтерского учета считается равным сроку аренды, зафиксированному в договоре;
условие о продлении действия договора аренды является основанием для установления в целях бухучета большего срока аренды.
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