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Инвестиции

Центробанк ограничит торговлю с плечом для начинающих инвесторов

Брокеры будут заранее предупреждать о поручениях, которые могут привести к сделке с использованием заемных средств. Для инвесторов с начальным уровнем риска снизят размер кредитного плеча.

С 1 апреля 2025 года вступят в силу новые правила Центробанка, по которым появится новая категория инвесторов с начальным уровнем риска. В нее войдут начинающие участники торгов, у которых нет опыта торговли ценными бумагами и финансовыми инструментами.

«Для таких инвесторов будет снижен размер кредитного плеча. При этом брокеры должны будут заранее предупреждать новичков, когда их поручение может привести к сделке с плечом», — сказано на сайте регулятора.

Также Центробанк изменил для всех клиентов брокеров порядок расчета нормативов покрытия риска. Теперь они будут действовать и на опционные договоры. Пока что под регулирование маржинальных сделок попадают ценные бумаги, фьючерсы, драгметаллы и валюта.

Нормативы устанавливают пределы, в которых брокер может совершать клиентские сделки за счет заемных средств. Это позволит брокерам контролировать размер возможных убытков инвесторов при маржинальной торговле.

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