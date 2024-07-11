Пользователи Boosty не могут вывести средства на рублевые карты

Комиссия против теневой занятости: как работодатели попадают под прицел в 2024 году

Не знаю, в курсе, кто-то или нет, эта тема не особо освещалась СМИ и в соцсетях, но теперь в РФ есть новый орган, призванный следить за соблюдением трудового законодательства и в первую очередь за теневой занятостью.