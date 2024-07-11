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Пользователи интернета

Пользователи Boosty не могут вывести средства на рублевые карты

Сервис Boosty предупредил пользователей о проблемах с переводом донатов на рублевые счета.

Краудфандинговая платформа Boosty заявила о проблемах с выводом средств пользователей на рублевые карты. Проблему объяснили техническими работами на стороне банков.

«Многие из вас столкнулись с трудностями при выводе средств на рублевые карты… В ближайшие дни вывод средств может работать нестабильно, так как мы налаживаем работу с новым партнером», — сказано в сообщении пресс-службы компании.

Сервис Boosty используют для монетизации контента. Эта площадка стала одной популярных после блокировки сайта Patreon в России.

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