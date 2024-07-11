ФНС обновила реестр малых и средних предприятий

В обновленном реестре содержатся сведения о 6,2 млн представителей малого и среднего бизнеса. Число компаний и ИП за год выросло на 254 тысячи.

ФНС сформировала Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2023 года. В него вошла информация о доходах и среднесписочной численности сотрудников компаний и ИП.

Реестр формируется на основании данных ЕГРЮЛ, ЕГРИП и информации от других государственных органов и уполномоченных организаций. Сейчас реестр содержит информацию о 6,2 млн субъектах МСП. Это на 254 тыс. больше, чем в июле 2023 года.

«Соотношение количества субъектов МСП к общему количеству действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составляет 80,7%», — сказано на сайте ФНС.

К информации из реестра МСП обращались 69 млн раз. Сведения помогают государству определить меры поддержки предпринимателей, а бизнесу выбирать надежных контрагентов.