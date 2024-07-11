Как отразить авансы по налогу на прибыль в листе 02 декларации за полугодие

«Разблюдовку» по строкам дал эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
В декларации за полугодие будет:
Стр. 210 за 1 полугодие = стр. 180 за 1 квартал + стр. 290 за 1 квартал
Стр. 220 за 1 полугодие = стр. 190 за 1 квартал + стр. 300 за 1 квартал
Стр. 230 за 1 полугодие = стр. 200 за 1 квартал + стр. 310 за 1 квартал
Соответственно налог к доплате/уменьшению рассчитывается так: Стр. 180 за 1 полугодие минус стр. 210 за 1 полугодие.
Если получен положительный результат, то сумма указывается по строкам 270 – 271, если отрицательный – по строкам 280 – 281.
Стр. 290 за 1 полугодие = Стр. 180 за 1 полугодие минус стр. 180 за 1 квартал.
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